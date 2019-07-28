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«Встряска пошла на пользу»: Радию Хабирову понравился ход программы капремонта домов

10:58, 28.07.2019
«Встряска пошла на пользу»: Радию Хабирову понравился ход программы капремонта домов
Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, что доволен ходом программы капитального ремонта домов в республике. «Встряска пошла на пользу», — написал он на своей странице «Вконтакте».

«Объёмы работ перераспределены тем, кто с ними справляется. В итоге на сегодняшний день имеем 967 отремонтированных подъездов и 1451 — где работы идут полным ходом», — рассказал Хабиров.

Под «встряской», судя по всему, Хабиров имел в виду смену руководства в Фонде капремонта РБ. В июле уволился глава фонда Ринат Даминов. За ним подали в отставку и другие представители руководства фонда. Сам Хабиров заявлял, что уволил руководство фонда после того, как узнал об откатах при исполнении программы ремонта подъездов.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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