Новости общества

08:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Скончалась озвучившая Минни Маус актриса

07:45, 28.07.2019
Скончалась озвучившая Минни Маус актриса
Фото: needpix.com

Американская актриса Расси Тейлор скончалась в Калифорнии в возрасте 75 лет. Она наиболее известна как «официальный голос Минни Маус» — персонажа мультфильмов Уолта Диснея.

О смерти актрисы сообщили в The Walt Disney Company. «Более 30 лет Минни и Расси работали вместе, чтобы развлекать миллионы по всему миру. Это партнерство сделало Минни мировой знаменитостью, а Расси — легендой Disney, которую любили поклонники по всему миру», — заявил генеральный директор компании Боб Айгер.

Помимо озвучки Минни Маус, Расси Тейлор участвовала в дублировании других известных мультипликационных произведений. Среди них — мультфильм «Приключения Паддингтона» и мультсериалы «Утиные истории» и «Симпсоны».

Напомним, на этой неделе также ушел из жизни актер Рутгер Хауэр.

ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров