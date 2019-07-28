Скончалась озвучившая Минни Маус актриса

Американская актриса Расси Тейлор скончалась в Калифорнии в возрасте 75 лет. Она наиболее известна как «официальный голос Минни Маус» — персонажа мультфильмов Уолта Диснея.

О смерти актрисы сообщили в The Walt Disney Company. «Более 30 лет Минни и Расси работали вместе, чтобы развлекать миллионы по всему миру. Это партнерство сделало Минни мировой знаменитостью, а Расси — легендой Disney, которую любили поклонники по всему миру», — заявил генеральный директор компании Боб Айгер.

Помимо озвучки Минни Маус, Расси Тейлор участвовала в дублировании других известных мультипликационных произведений. Среди них — мультфильм «Приключения Паддингтона» и мультсериалы «Утиные истории» и «Симпсоны».

Напомним, на этой неделе также ушел из жизни актер Рутгер Хауэр.