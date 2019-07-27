Путин провел встречу с семьями погибших на «Лошарике» офицеров

Сегодня президент РФ Владимир Путин провел встречу с семьями офицеров-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны РФ. На встречу прибыли близкие 13 из 14 погибших.

«Прежде всего, я, конечно, хочу еще раз слова соболезнования свои высказать в связи с потерей ваших близких. Не буду здесь вдаваться, чтобы не бередить ваши раны. Все понятно, многое уже сказано», — передает слова Путина пресс-служба Кремля.

Он предложил «по-семейному» обсудить то, насколько исправно Минобороны РФ оказывает поддержку родственникам офицеров.

Напомним, что 1 июля из-за пожара на российском глубоководном аппарате класса «Лошарик» погибли 14 офицеров. 5 июля президент подписал указ о награждении посмертно моряков-подводников.