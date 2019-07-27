CША потребовали от россиянина Винника и биржи BTC-e $100 млн

Минфин США требует от россиянина Александра Винника и закрытой криптобиржи BTC-e выплатить штрафы на общую сумму в $100,5 млн за кибермошенничество. Об этом стало известно из документов, направленных в окружной суд в Калифорнии.



С Винника власти Соединенных Штатов намерены взыскать $12 млн, с биржи — $88,5 млн. При этом в Минфине отмечают, что на момент совершения преступлений Винник занимал высокую должность в руководстве BTC-e.



Согласно материалам дела, биржу и россиянина обвиняют в заговоре, отмывании денег, незаконных денежных переводах и проведении операций по обмену валюты без лицензии.



Напомним, что Винника задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. По данным американского Минюста, россиянин похитил $4 млрд после атаки на биржу Mt.Gox. В России против Винника заведено дело о мошенничестве.

