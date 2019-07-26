В Саранске следователи проверят инцидент с ранением ребенка из пневматики

В полицию Саранска поступило сообщение о ранении 25 июля 11-летнего мальчика.

По предварительным данным, около гаражного массива в группу детей из пневматического пистолета выстрелил 47-летний мужчина. Сообщается, что он сделал это из хулиганских побуждений. В результате ребенок получил травматический перелом зуба. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК РФ по Мордовии.

Напомним, зимой 2017 года школьник из Нижнекамска с простреленным из пневматики глазом скончался в казанской больнице.