На Заинском элеваторе рухнула сушилка для зерна. Пострадавших нет

Фото: пресс-служба АО «Агросила»

На Заинском элеваторе произошло обрушение сушилки для зерна. Об этом «Реальному времени» рассказал главный технолог по элеваторному хозяйству АО «Агросила» Газинур Амиров.

По его словам, 24 июля в одном из блоков произошла поломка — сваи не выдержали плановой нагрузки. Согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за дефекта в конструкции оборудования.

«Оперативно были организованы ремонтные работы, а также экспертная проверка остальных сушилок элеватора. Комплекс в ближайшее время возобновит плановую работу», — подчеркнул Амиров.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что холдинг «Агросила» Ильшата Фардиева открыл элеватор в Заинске 1 ноября 2018 года. В строительство объекта было инвестировано 1,5 млрд рублей.

