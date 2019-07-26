На Заинском элеваторе рухнула сушилка для зерна. Пострадавших нет
На Заинском элеваторе произошло обрушение сушилки для зерна. Об этом «Реальному времени» рассказал главный технолог по элеваторному хозяйству АО «Агросила» Газинур Амиров.
По его словам, 24 июля в одном из блоков произошла поломка — сваи не выдержали плановой нагрузки. Согласно предварительным данным, инцидент произошел из-за дефекта в конструкции оборудования.
«Оперативно были организованы ремонтные работы, а также экспертная проверка остальных сушилок элеватора. Комплекс в ближайшее время возобновит плановую работу», — подчеркнул Амиров.
В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, что холдинг «Агросила» Ильшата Фардиева открыл элеватор в Заинске 1 ноября 2018 года. В строительство объекта было инвестировано 1,5 млрд рублей.
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