В ПАСЕ сообщили о политическом кризисе после подтверждения полномочий России

Депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из Польши Александр Почей заявил, что до возвращения России организация была в глубоком финансовом кризисе, сейчас его сменил кризис политический.

Такое же мнение высказал представитель Великобритании в ПАСЕ Джон Хауэлл.

«Демарш Польши, Украины и прибалтийских стран был предсказуемым. Страны Западной Европы сказали, что им все равно, что думают страны Восточной Европы — они только хотят вернуть Россию, чтобы получить деньги. Если эти несколько стран решат покинуть нас, возникнет ситуация, при которой часть Европы не будет представлена в организации. И эта ситуация вселяет ужас — потерять такое количество членов», — цитирует его РБК.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объеме полномочия делегации России. После этого делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, а также Украины покинули сессию ПАСЕ.