В Аметьево почти на сутки отключат воду
В поселке Аметьево в Вахитовском районе Казани произойдет отключение водоснабжения в понедельник, 29 июля.
Воды не будет с 9 часов 29 июля до 6 часов 30 июля. Причиной отключения являются работы на сетях водопровода, уточнили в пресс-службе администрации Казани.
МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будет размещены согласно заявкам местных жителей.
Напомним, ранее мэрия Казани обнародовала график отключения горячей воды на июль в жилых домах, которые присоединены к сетям АО «Татэнерго».Общество Татарстан
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