В Аметьево почти на сутки отключат воду

В поселке Аметьево в Вахитовском районе Казани произойдет отключение водоснабжения в понедельник, 29 июля.

Воды не будет с 9 часов 29 июля до 6 часов 30 июля. Причиной отключения являются работы на сетях водопровода, уточнили в пресс-службе администрации Казани.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будет размещены согласно заявкам местных жителей.

Напомним, ранее мэрия Казани обнародовала график отключения горячей воды на июль в жилых домах, которые присоединены к сетям АО «Татэнерго».