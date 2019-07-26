Правительство утвердило KPI для губернаторов

Правительство утвердило новые критерии оценки эффективности губернаторов. Методики согласовывались с регионами и опираются на

Кабмин одобрил документ еще на прошлой неделе, пишут «Ведомости». Эксперты убеждены, что лучшей системой в этом случае могли бы стать выборы.

Напомним, что в июне стал известен состав рабочей группы, которая утверждает показатели эффективности губернаторов. Ее возглавил министр финансов России Антон Силуанов.

Сама система KPI для высших региональных чиновников разрабатывается уже давно. Ранее сообщалось, что она будет включать следующие критерии: результат кандидата от власти или партии власти по итогам кампании, легитимность выборов, уровень явки.