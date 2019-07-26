День в истории: восстание на Кубе, День эсперанто и рождение Кириенко
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 26 июля:
- Сегодня празднуется 66-летие кубинской революции. На острове свободы 26 июля именуется Днем национального восстания.
- Также в этот день свой День независимости отмечает Либерия — первое независимое государство Африки. Оно было основано освобожденными рабами из США.
- День независимости сегодня отмечают и Мальдивы.
- Кроме того, 26 июля — это День парашютиста, День сисадмина и День эсперанто.
- В 1774 году под Казанью войско Емельяна Пугачева потерпело окончательное поражение от правительственных войск. Трехдневное сражение закончилось 26 июля.
- В этот день в 1908 году в Париже завершились первые кругосветные автомобильные гонки, старт которым был дан 12 февраля в Нью-Йорке.
- Ленин в 1915 году опубликовал статью, в которой призывал солдат и матросов саботировать военные действия и вести Россию к поражению в Первой мировой.
- Первая межконтинентальная баллистическая ракета была запущена в СССР 26 июля 1957 года.
- На этот день в 1989 году выпало знаковое событие: американский студент Роберт Моррис стал первым обвиняемым по делу о создании и запуске компьютерного вируса.
- В 1994 году Россия и Эстония подписали договор о признании взаимных границ.
- В этот день родились многие выдающиеся деятели. Например, 57-летие отмечает замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, курирующий всю внутреннюю политику в стране. Со дня рождения режиссера Стенли Кубрика прошел 91 год, а писатель Олдос Хаксли появился на свет 125 лет назад. Также в этот день родились писатель Джордж Бернард Шоу, психиатр и философ Карл Густав Юнг, фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер, актеры Кевин Спейси, Сандра Буллок и Джейсон Стейтем, а также участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов.
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