«Рубин» официально подписал Нику Кипиани

Казанский ФК «Рубин» объявил о пополнении команды. Контракт с клубом подписал полузащитник Ника Кипиани.

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на один год, сообщает пресс-служба «Рубина».

Футболист перешел к казанцам из дубля московского «Локомотива». Он также играл за кипрские клубы «Этникос», «Эрмис», «Омония» и грузинский «Рустави». Кроме того, Кипиани имеет опыт выступления за юношеские сборные России различных возрастов.