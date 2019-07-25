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«Рубин» официально подписал Нику Кипиани

20:52, 25.07.2019
«Рубин» официально подписал Нику Кипиани
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский ФК «Рубин» объявил о пополнении команды. Контракт с клубом подписал полузащитник Ника Кипиани.

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на один год, сообщает пресс-служба «Рубина».

Футболист перешел к казанцам из дубля московского «Локомотива». Он также играл за кипрские клубы «Этникос», «Эрмис», «Омония» и грузинский «Рустави». Кроме того, Кипиани имеет опыт выступления за юношеские сборные России различных возрастов.

СпортФутбол Татарстан
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