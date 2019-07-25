В татарстанских кофейнях запустили систему лояльности с технологией распознавания лиц

Ак Барс Банк внедрил в татарстанской сети кофеен coffee CAVA пилотный проект — систему лояльности Face2Loyalty, основанную на технологии распознавания лиц. Разработка позволяет заменить пластиковые дисконтные и клубные карты на сервис биометрической идентификации клиентов.



Сегодня Face2Loyalty работает в трех точках сети кофеен — в ИТ-парке и Иннополисе. В ближайших планах — установить сервис в кофейне, расположенной в Международном аэропорту «Казань».

Для получения скидки или бонусов посетителю не нужно заполнять анкету, предоставлять личные данные или использовать мобильное приложение — достаточно ввести свой никнейм и сфотографировать лицо с помощью планшета на кассе. Регистрация клиента в программе лояльности занимает не более 30 секунд.



Для запуска Face2Loyalty бизнесу необходимо открыть в браузере страницу с персональными настройками и интегрировать планшет с кассовым аппаратом. На кассе камера «распознает» участника программы лояльности, и система автоматически начислит клиенту бонусные баллы, которыми в дальнейшем можно

расплатиться за заказ.



«Разработанная банком система Face2Loyalty сразу вызвала интерес у нашей компании. Теперь мы первая кофейня в Татарстане, где используется технология распознавания лиц. Наши клиенты пока привыкают к новому сервису, но уже около 60% зарегистрировавшихся клиентов используют его повторно. За

последнюю неделю половина наших посетителей предпочли Face2Loyalty обычной пластиковой карте», — отметил Адель Ягудин, совладелец сети кофеен coffee CAVA.



«Face2Loyalty основана на технологии распознавания лиц собственной разработки. Ак Барс Банк одним из первых российских банков предложил подобный продукт своим партнерам и клиентам. В дальнейшем с помощью Face2Loyalty торговые точки смогут получать полный портрет клиента и собирать обратную связь о продукции и обслуживании. Все это позволит

повысить лояльность клиентов и в конечном итоге увеличить прибыль», — прокомментировал новшество Дамир Галиев, директор по инновациям ПАО «АК БАРС» БАНК.

Партнерский материал