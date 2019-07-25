Связанная с Андреем Назаровым компания купит торговый центр в Уфе

Московская девелоперская группа «Гранель», принадлежащая членам семьи сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова, купит уфимский центр торговли и развлечений «Мир».

В «Гранели» подтвердили, что планируют покупку и надеются завершить ее до осени. Андрей Назаров пояснил, что сделка является частью планов выхода группы в российские регионы, передает «Коммерсант».

По словам одного из бывших сотрудников ЦТиР «Мир», оператором сделки купли-продажи торгового центра является ООО «Проспект, 4/1». По данным базы «СПАРК-Интерфакс», по 37,5% уставного капитала компании владеют Лариса Назарова и Светлана Нигматуллина (владелицы ООО «Гранель-недвижимость» и других предприятий группы «Гранель»).

Управляющий уфимского торгового центра Ultra Антон Горбачев оценил стоимость сделки по покупке площадей «Мира» ориентировочно в 1 млрд рублей. Эксперт по управлению коммерческой недвижимостью Всеволод Спивак назвал цифры в 1,2—1,4 млрд руб. без НДС.

Андрей Назаров — уроженец башкирского Баймака. Связанная с ним уфимская группа «Аструм», президентом которой является его сын Денис, владеет восемью торговыми центрами в разных городах Башкирии.

Напомним, что структуры, близкие к Андрею Назарову, в 2015 году приобрели франшизу на вещание в регионе телеканала «РБК-ТВ».