Путин ожидает отчета СКР о пожаре под Хабаровском

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Он подчеркнул, что ожидает отчета Следственного комитета по этой трагедии.

«Следственный комитет доложит мне в ближайшее время по результатам расследования этого чрезвычайного происшествия», — отметил президент на совещании с членами правительства в среду.

Путин поручил сделать все необходимое для оказания помощи пострадавшим в результате инцидента, передает пресс-служба Кремля.

«Знаю, что уже принято решение о дополнительном контроле за детскими оздоровительными учреждениями, в том числе за лагерями подобного рода, палаточными лагерями», — заметил он.

Напомним, что в ночь с понедельника на вторник в палаточном лагере в Хабаровском крае произошел пожар. Губернатор региона Сергей Фургал заявил, что лагерь работал без лицензии. По последним данным, в результате пожара погибли четыре ребенка. Сегодня в регионе был объявлен трехдневный траур по погибшим.