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Эксперт объяснила, почему полезны листья салата с горьким привкусом

18:04, 24.07.2019
Эксперт объяснила, почему полезны листья салата с горьким привкусом
Фото: pixabay.com

Горький привкус некоторых салатов оказывает на человека не только освежающее и возбуждающее аппетит действие.

Начальник управления Государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева сообщила, что горький привкус в том числе снимает усталость и успокаивает. Горьковатый привкус обусловлен наличием таких веществ, как гликозид и лактуцин. Зайцева подчеркнула, что салат — это легкий низкокалорийный продукт, богатый витаминами и минеральными веществами, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее эксперты назвали продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов.

Общество
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