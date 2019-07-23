АСВ продало на торгах имущество банка «Спурт» на 9 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о проведении торгов по продаже части имущества банка. В результате с молотка ушли пять лотов за 8,9 млн рублей.

Согласно отчету, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, непроданными остаются еще 50 лотов.

Среди них нежилое здание в Менделеевске площадью 136,6 кв. м, очередные помещения в Уфе на улице Кирова, а также автомобили Audi A8L, BMW X6 и LadaSamara 211340.

Ранее АСВ уже удалось реализовать ряд помещений в Уфе несколько автомобилей, принадлежавших банку.