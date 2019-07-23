Суд продлил арест экс-министру Абызову

Басманный суд Москвы оставил бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в СИЗО на 3 месяца. Срок следствия по делу продлен до декабря 2019 года.

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Абызову на 3 месяца, то есть до 25 октября», — передает ТАСС решение судьи.

Арест был продлен и еще двум фигурантам дела Абызовыа — экс-гендиректору группы «Ру-ком» Николаю Степанову и директору по экономике и финансам компании «Рэмис» Галине Фрайденберг.

Ранее Михаил Абызов отказался давать показания и сотрудничать со следствием. Напомним, что экс-чиновника обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд рублей.

