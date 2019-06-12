Telegram сообщил о хакерской атаке на систему

Мессенджер Telegram сообщил о DDoS-атаке на систему.

Из-за этого жители стран Северной и Южной Америки и других стран могли столкнуться с проблемами соединения, говорится в сообщении Telegram в Twitter. Там отметили, что данные пользователей находятся в безопасности

На данный момент, как отмечается в другом сообщении, ситуация стабилизировалась.

Напомним, что вчера в Telegram также произошел сбой. Большинство пользователей (93%) испытывали проблемы с подключением к мессенджеру. Еще 6% не могли отправить сообщение. Сбои наблюдались по всей Европе и России, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе и других городах.