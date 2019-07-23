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Врио главы Алтая заявил о возможности создания в регионе представительства КАМАЗа

13:24, 23.07.2019
Врио главы Алтая заявил о возможности создания в регионе представительства КАМАЗа
Фото: пресс-служба КАМАЗа

Накануне генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин обсудили возможность создания в регионе представительства автогиганта.

— Анализ потребности показывает, что наиболее востребованной является техника, производимая ПАО «КАМАЗ», поэтому появление в Республике Алтай подразделения этого предприятия позволило бы нашим учреждениям удовлетворить потребность в приобретении новой техники на наиболее выгодных финансовых условиях, — считает Хорохордин.

Сергей Когогин отметил, что для принятия решения для начала необходимо изучить все юридические и экономические аспекты, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил поддержку КАМАЗа с замминистра финансов РФ Андреем Ивановым.

ПромышленностьМашиностроениеЭкономикаОбществоВласть Татарстан
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