В АРБ рассказали, кого из сотрудников банков коснется запрет на смартфоны

Запрет на пользование смартфонами на рабочем месте может затронуть IT-специалистов, операционистов банков и тех сотрудников, которые работают с базами данных. Об этом рассказал глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

По его словам, наличие гаджетов у сотрудников представляет собой дополнительный риск для кредитных организаций, так как они имеют возможность съемки информации с последующим несанкционированным использованием, передает «РИА Новости».

Тосунян отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос, чтобы такие меры носили разумный характер.

Ранее «Известия» сообщили, что банковских служащих могут ограничить в использовании смартфонов на рабочем месте.

В июне стало известно, что сотрудникам крупных российских банков запретили снимать на камеру смартфона экраны компьютеров.

