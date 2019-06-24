Сотрудникам крупных банков в России запретили фотографировать экраны компьютеров

Крупные банки, в том числе Сбербанк, «Юникредит», «ФК Открытие» и ВТБ, запретили своим сотрудникам снимать на камеру смартфона экраны компьютеров. Соответствующие ограничения появились в нормативных документах или договорах кредитных организаций.

Представили банков подтвердили данную практику. При этом в «ФК Открытие» добавили, что сотрудникам также запрещается видеосъемка экранов мониторов, служебных документов, презентаций и клиентских данных, а также аудиозапись служебных переговоров, пишет РБК.

Отмечается, что мошенники, увидев опубликованные банковские данные в соцсетях, могут изготовить поддельные документы. За нарушения данных требований сотрудникам банка может грозить даже увольнение.

Напомним, руководство запретило сотрудникам «Тинькофф Банка» называть его банком. Председатель правления учреждения Оливер Хьюз считает, что слово «банк» «не cool».