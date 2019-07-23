Общественник Азамат Галин отказался работать с адвокатами Луизы Хайруллиной из-за эфира «Пусть говорят»

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Муж кассира из Салавата Луизы Хайруллиной оговорил себя под давлением адвоката и правозащитника. Об этом сказали родные Марата Хайруллина в передаче «Пусть говорят» на Первом канале.

Мать Хайруллина в эфире подчеркнула, что бизнесмен и общественник Азамат Галин, предоставивший адвокатов для семьи, толкает его сына взять вину на себя. Она не верит в версию, что тот проиграл все деньги в букмекерских конторах.

В ответ Галин возмутился, заявив, что муж Хайруллиной занял странную позицию, чтобы в будущем «посадить свою жену».

«Теперь его план — не сесть в тюрьму. Посадить жену. Развестись. А она будет сидеть», — написал общественник на своей странице в Facebook.

Кроме того, Галин пообещал подать иск о клевете после того, как Марата Хайруллина осудят за кражу. Также он принял решение расторгнуть соглашение с адвокатами Луизы Хайрулиной

«Думаю будет правильно, если ее будет защищать сам Марат Хайруллин», — пояснил Галин.

Напомним, ранее мужа беглой кассирши из Башкирии Марата Хайруллина оставили под домашним арестом. Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и похищенных деньгах — читайте в материале «Реального времени».



