Новости происшествий

09:30 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Три ребенка, пострадавших при пожаре в лагере в Хабаровском крае, находятся в коме

08:26, 23.07.2019
Три ребенка, пострадавших при пожаре в лагере в Хабаровском крае, находятся в коме
Фото: 27.mchs.gov.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае.

Дело поручено вести отделу по расследованию особо важных дел. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают причину инцидента.

По последним данным, пострадавшими числятся трое человек, один ребенок скончался.

«Три ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии. В состоянии комы. Еще один поступил в Комсомольск в детскую городскую больницу с отравлением угарным газом», — цитирует ТАСС губернатора края Сергея Фургала.

Напомним, инцидент случился поздно вечером в понедельник, 22 июля. В результате пожара сгорело 20 палаток, еще 6 пострадали от огня. Всего в палаточном лагере находилось 189 детей.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров