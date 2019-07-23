Три ребенка, пострадавших при пожаре в лагере в Хабаровском крае, находятся в коме

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае.

Дело поручено вести отделу по расследованию особо важных дел. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают причину инцидента.

По последним данным, пострадавшими числятся трое человек, один ребенок скончался.

«Три ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии. В состоянии комы. Еще один поступил в Комсомольск в детскую городскую больницу с отравлением угарным газом», — цитирует ТАСС губернатора края Сергея Фургала.

Напомним, инцидент случился поздно вечером в понедельник, 22 июля. В результате пожара сгорело 20 палаток, еще 6 пострадали от огня. Всего в палаточном лагере находилось 189 детей.

