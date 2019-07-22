Медведев назначил замруководителя Ространснадзора
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал приказ о назначении заместителя главы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Этот пост займет Виктор Гулин.
«Назначить Гулина Виктора Борисовича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта», — говорится распоряжении, подписанном премьром и опубликованном на сайте правительства.
Как сообщается на сайте Минтранса РФ, ранее Гулин занимал должность заместителя директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта.ОбществоВласть
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