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Медведев назначил замруководителя Ространснадзора

21:56, 22.07.2019
Медведев назначил замруководителя Ространснадзора
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал приказ о назначении заместителя главы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Этот пост займет Виктор Гулин.

«Назначить Гулина Виктора Борисовича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта», — говорится распоряжении, подписанном премьром и опубликованном на сайте правительства.

Как сообщается на сайте Минтранса РФ, ранее Гулин занимал должность заместителя директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта.

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