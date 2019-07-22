«Единая Россия» запустила в Татарстане конкурс социально-значимых проектов НКО

Сегодня на заседании совета при татарстанском политсовете «Единой России» объявили о старте очередного конкурса НКО, реализующих социально-значимые проекты.

Руководитель регионального исполкома «единороссов» Андрей Кондратьев отметил, что в 2014 году на первый конкурс было подано 54 заявки, а теперь их поступает не меньше 200.

«Выигрывают гранты более 100 общественных организаций. Мы надеемся, что с ростом количества заявок будет расти и их качество», — приводит слова Кондратьева пресс-служба Госсовета РТ.

С активистами некоммерческих организаций встретился и спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин.

«Наши союзнические некоммерческие организации выступают полноправным партнером в выстраивании диалога с жителями республики. Вы часто лучше знаете проблемы местного значения, предлагаете пути их решения», — отметил Мухаметшин.

Правительство Татарстана ежегодно выделяет на конкурс НКО 35 млн рублей. Как подчеркивают организаторы, этот конкурс — не просто предоставление субсидий, а реализация гражданских инициатив и идей, которые помогут улучшить качество жизни татарстанцев.