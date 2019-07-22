СМИ: Huawei тайно помогла КНДР создать мобильную сеть

Компания Huawei тайно помогла правительству КНДР создать и поддерживать мобильную беспроводную сеть Koryolink.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на анонимные источники и документы, предоставленные ими. Они показывают, что Huawei сотрудничала с компанией Panda International Information Technology по нескольким проектам. Компанию использовали в качестве канала для поставок КНДР оборудования для запуска сети Koryolink.

Источник утверждает, что сеть была создана в 2008 году, сейчас она работает с устаревшим оборудованием, потому что Huawei больше не предоставляет обновления и обслуживание.

Напомним, ранее сообщалось, что США смягчили санкции в отношении Huawei.