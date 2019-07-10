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Технологии

США смягчили санкции в отношении Huawei

12:44, 10.07.2019
США смягчили санкции в отношении Huawei
Фото: flickr.com

Администрация президента США Дональда Трампа смягчила ограничения на сотрудничество американского бизнеса с китайской компанией Huawei.

Так, американским компаниям дадут лицензии на продажу своих товаров китайскому производителю в случае, если это не будет угрожать национальной безопасности США.

При этом Huawei осталась в черном списке, сообщает Financial Times.

Ранее Минюст США призвал федеральный суд Восточного округа штата Техас прекратить разбирательство по иску Huawei. Компания требовала признать незаконным включение в черный список Минпромторга Соединенных Штатов. Юристы Huawei утверждают, что продукция технического гиганта не может каким-либо образом угрожать безопасности США.

Технологии
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