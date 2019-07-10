США смягчили санкции в отношении Huawei
Администрация президента США Дональда Трампа смягчила ограничения на сотрудничество американского бизнеса с китайской компанией Huawei.
Так, американским компаниям дадут лицензии на продажу своих товаров китайскому производителю в случае, если это не будет угрожать национальной безопасности США.
При этом Huawei осталась в черном списке, сообщает Financial Times.
Ранее Минюст США призвал федеральный суд Восточного округа штата Техас прекратить разбирательство по иску Huawei. Компания требовала признать незаконным включение в черный список Минпромторга Соединенных Штатов. Юристы Huawei утверждают, что продукция технического гиганта не может каким-либо образом угрожать безопасности США.Технологии
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