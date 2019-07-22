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Минниханов поручил запустить к сентябрю 29 детских строящихся детсадов в Татарстане

09:38, 22.07.2019
Минниханов поручил запустить к сентябрю 29 детских строящихся детсадов в Татарстане
Фото: pixabay.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу, чтобы к 1 сентября начали свою работу 29 детских дошкольных учреждений, которые строятся в Татарстане. Об этом заявила заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

По ее словам, в этом заинтересованы все, в том числе руководство, строители, ответственные министерства, муниципальные власти и «главное — родители будущих воспитанников».

«Сотни мам получат возможность продолжить свою трудовую деятельность, доверив своих малышей заботливым воспитателям», — цитирует Ларионову пресс-служба парламента.

Она подчеркнула, что все детсады возводятся в рамках национального проекта «Демография».

Напомним, на молочную продукцию для школ и детсадов Казани потратят 71 млн рублей.

ОбществоОбразование Татарстан
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