На молочную продукцию для школ и детсадов Казани потратят 71 млн рублей

АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани» намерен поставить молоко и молочную продукцию в школы и детские сады Ново-Савиновского, Приволжского и Вахитовского районов города на общую сумму в 71,2 млн рублей.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, понадобится сразу 700 тысяч упаковок молока по 900 граммов жирностью не меньше 2,5%, 400 тысяч упаковок кефира, катыка и ряженки такой же жирности объемом в 450 граммов.

Кроме того, необходимо 200 тысяч упаковок сметаны объемом 450 граммов жирностью в 15%, а также 5%-ный творог в количестве 600 тысяч штук.

Заявки на участие в редукционе принимаются до 22 июля, а его итоги будут подведены 25 июля.



Ранее сообщалось, что в школы и детсады Казани закупят молочную продукцию почти на 200 млн рублей.

