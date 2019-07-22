Российский робот «Федор» научился разговаривать

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Человекообразный робот «Федор», который готовится к полету на МКС, получил функцию голосового помощника, благодаря которой он сможет разговаривать с космонавтами.

В настоящее время ведется подготовка по части адаптации робота к воспроизведению и восприятию человеческой речи. Тестированием занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия» совместно со специалистами НПО «Андроидная техника», передает «РИА Новости» со ссылкой на «Роскосмос».

Российский «киберкосмонавт» должен отправиться в космос 22 августа на беспилотном корабле «Союз МС-14».

Напомним, робот «Федор» проведет на МКС полторы недели. На станции с ним будет взаимодействовать российский космонавт Александр Скворцов.