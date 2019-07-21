Робот «Федор» проведет на МКС полторы недели

Антропоморфный робот «Федор» вернется на Землю через полторы недели после запуска на Международную космическую станцию.

Туда на корабле «Союз МС-14" он отправится 22 августа. Об этом рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. На станции с роботом будет работать российский космонавт Александр Скворцов. Со слов Рогозина, на следующих этапах тестирования «Федора» им будут управлять с Земли, также будут использовать во время выходов в открытый космос, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что робота «Федора» уменьшили перед полетом на МКС. Также сообщалось, что робот «Федор» станет участником всех летных испытаний нового российского пилотируемого корабля «Федерация».

