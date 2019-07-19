Путин заявил об опасности чрезмерного сдерживания цен на бензин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сильно ограничивать рост цен на бензин не стоит, так как это притормозит развитие нефтепереработки в стране. Об этом он рассказал во время запуска новой аглофабрики Магнитогорского металлургического комбината.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По словам президента РФ, в этом году рост цен на бензин АИ-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%.



Ранее «Реальное время» писало, что в июне 2019 года розничная цена одного литра бензина АИ-92 в среднем по ПФО выросла на 43 копейки.

