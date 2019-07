Ученые назвали основную причину ранней смерти женщин с диабетом

Международная группа ученых пришла к выводу, что диабет наиболее опасен для женщин, так как у представительниц слабого пола с диабетом первого типа риск появления сердечной недостаточности увеличивается на 47% по сравнению с мужчинами.

Диабет второго типа повышает риск болезни сердца у женщин на 9%. К таким выводам ученые пришли на основе анализа данных о более 15 млн людей, сообщает журнал European Association for the Study of Diabetes. Ученые обращают внимание, что есть существенные «половые различия» в риске появления некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с диабетом. Эксперты добавили, что диабет связан не только с высоким риском возникновения сердечной недостаточности, но и с преждевременной смертью.

Напомним, ранее ученые назвали простой способ спастись от диабета.