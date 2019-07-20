«Оренбург» на выезде проиграл ЦСКА

Футболисты «Оренбурга» на выезде проиграли московскому ЦСКА в матче 2-го тура чемпионата России.

Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. В составе хозяев отличились Никола Влашич (30-я минута) и Арнор Сигурдссон (38). У «Оренбурга» единственный гол забил Никита Маляров (40).

ЦСКА в следующем туре 28 июля примет московский «Локомотив», а «Оренбург» в тот же день сыграет дома с санкт-петербургским «Зенитом».

Напомним, что в первом туре «Оренбург» на выезде проиграл «Ростову». Игра завершилась со счетом 2:1.