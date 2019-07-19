Минниханов опубликовал видео о вечерней Казани с музыкой Салиха Сайдашева
Президент Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в Instagram разместил видео, в котором показана вечерняя Казань.
В начале ролика можно увидеть озеро Кабан и Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала в лучах заходящего солнца.
Затем зрителю открывается панорама Булака и центральной части города. Видео сопровождается музыкой знаменитого татарского композитора Салиха Сайдашева.
В прошлом месяце Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем русского языка видеозаписью о Свияжске.
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