МИД РФ выразил протест американскому дипломату из-за скандала с визами для учителей

МИД России выразил решительный протест советнику-посланнику посольства США в России Т. Ричардсону в связи с заявлениями американских официальных лиц об отказе в визах сотрудникам Англо-американской школы (ААШ) в Москве.

«Поскольку российским дипломатическим работникам не позволяют въехать в США, приходится идти на увязки с въездом американского персонала в Россию. В том числе чтобы добиваться выдачи виз учителям средних школ в нашем посольстве в Вашингтоне и постпредстве при ООН в Нью-Йорке, которые действуют внутри дипломатических учреждений и никакой коммерческой деятельностью не занимаются»,— говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что 30 преподавателей Англо-американской школы в Москве не смогли получить российские визы. Из-за нехватки педагогов школа может отчислить часть учащихся или сократить прием новых учеников на следующий год.