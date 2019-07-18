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Путин наградил членов экипажа, которые посадили в Уфе самолет с горящим двигателем

13:42, 18.07.2019
Путин наградил членов экипажа, которые посадили в Уфе самолет с горящим двигателем
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин представил к наградам (орден Мужества и медаль Нестерова) экипаж самолета авиакомпании Red Wings.

Год назад они смогли посадить борт с горящим двигателем в Уфе. Все бортпроводники награждены медалью Нестерова. К ордену Мужества представлены командир воздушного судна Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко, бортовой инженер Сергей Лакида. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Напомним, в августе 2018 года пассажирскому самолету Ту-204 пришлось вернуться после вылета из Уфы из-за возгорания левого двигателя. Лайнер должен был лететь в Сочи.

ОбществоВласть Башкортостан
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