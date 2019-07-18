День в истории: первая публикация Mein Kampf, рождение Нельсона Манделы, казнь членов дома Романовых

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 18 июля:



В 1925 году состоялась первая публикация Mein Kampf Адольфа Гитлера.

18 июля 1936 года стартовал розыгрыш первого Кубка СССР по футболу.

А в 1954 году в школах СССР было введено совместное обучение.

18 июля 1968 года Роберт Нойс и Гордон Мур основали компанию Intel.

В 2011 году в этот день состоялся запуск космической обсерватории «Радиоастрон».

Также стоит отметить, что 18 июля родились английский писатель Уильям Теккерей (1811), основоположник мировой трансплантологии Владимир Демехов (1916), борец против апартеида, президент ЮАР Нельсон Мандела (1918), американский издатель Стив Форбс (1947).

18 июля скончалась английская писательница Джейн Остин (1817). В этот день казнены большевиками члены дома Романовых (Алапаевские мученики).

В России 18 июля отмечается День хозяйственной службы органов внутренних дел.