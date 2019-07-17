Аэропорт Уфы закупит топливо для самолетов на 276 млн рублей

Международный аэропорт «Уфа» намерен заплатить 276 млн рублей за топливо для реактивных двигателей, которое будет использоваться для заправки воздушных судов. Информация о этом содержится в тендере, который размещен на портале госзакупок.



Всего аэропорту необходимо 6 тысяч тонн топлива высшего сорта, марки ТС-1. Каждая тонна авиатоплива будет стоить по 46 тысяч рублей. Поставка должна осуществляться железнодорожным транспортом или с помощью магистрального нефтепродуктопровода.

Заявки на участие в госзакупке будут приниматься до 25 июля. Исполнителя заказа определят 26 июля. Ему предстоит поставить топливо в аэропорт не позднее 30 августа 2019 года.

Подробнее об этом и других наиболее интересных тендерах Башкортостана читайте в утреннем материале «Реального времени».

