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Аэропорт Уфы закупит топливо для самолетов на 276 млн рублей

23:54, 17.07.2019
Аэропорт Уфы закупит топливо для самолетов на 276 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Международный аэропорт «Уфа» намерен заплатить 276 млн рублей за топливо для реактивных двигателей, которое будет использоваться для заправки воздушных судов. Информация о этом содержится в тендере, который размещен на портале госзакупок.

Всего аэропорту необходимо 6 тысяч тонн топлива высшего сорта, марки ТС-1. Каждая тонна авиатоплива будет стоить по 46 тысяч рублей. Поставка должна осуществляться железнодорожным транспортом или с помощью магистрального нефтепродуктопровода.

Заявки на участие в госзакупке будут приниматься до 25 июля. Исполнителя заказа определят 26 июля. Ему предстоит поставить топливо в аэропорт не позднее 30 августа 2019 года.

Подробнее об этом и других наиболее интересных тендерах Башкортостана читайте в утреннем материале «Реального времени».

ПромышленностьНефтьНефтехимия Башкортостан
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