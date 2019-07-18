В Татарстане ожидается дождь, гроза и до +29°С

Сегодня, 18 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью и утром в большинстве районов, днем местами дождь. В отдельных районах гроза.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +13 до +18°С. Максимальная температура днем — от +24 до +29°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани и Набережных Челнах температура воздуха в дневные часы составит от +25 до +27°С.