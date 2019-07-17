Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни

Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет. Об этом сказано на сайте Союза кинематографистов России.

Как следует из сообщения, Прохорова не стало 16 июля. Причина смерти не уточняется.

Юрий Прохоров родился 6 июля 1940 года. В 1967 году окончил актерское отделение Горьковского театрального училища. На его счету более 20 актерских работ.

Кроме того, в качестве второго режиссера Прохоров работал с режиссерами Виктором Титовым («Здравствуйте, я ваша тетя», «Адам женится на Еве», «Не ждали, не гадали!»), Владимиром Мотылем («Расстанемся — пока хорошие», «Несут меня кони»), Игорем Масленниковым («Что сказал покойник») и другими.

Напомним, что в конце июня скончался советский и российский актер Андрей Харитонов.

