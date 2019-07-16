Скорость обогащения российских миллионеров в 2018 году увеличилась в пять раз

Темпы роста частного капитала в России в 2018 году составили 9%, что почти в пять раз выше общемирового уровня (2%). Об этом свидетельствуют данные международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Эксперты прогнозируют, что в период с 2019 по 2023 год произойдет замедление темпов роста частного капитала в РФ до 8% в год. Предполагается, что объем капитала составит $1,9 трлн в 2023 году.

По итогам 2018 года объем частного капитала в России оценивается в $1,3 трлн. Более половины частных накоплений сосредоточено в руках людей с состоянием более $1 млн. При этом сегмент «сверхбогатых» людей, состояние которых превышает $100 млн, — самый большой в мире, передает «Интерфакс».

Напомним, что согласно рейтингу Bloomberg Bilionaires Index, совокупное состояние самых богатых россиян по итогам пяти месяцев этого года выросло на $22,7 млрд.