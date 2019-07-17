В Татарстане ожидается дождь, гроза и до +26°С
Сегодня, 17 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, восточный слабый до умеренного, при грозе кратковременные усиления до 15-18 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +11 до +16°С. Максимальная температура днем — от +21 до +26°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Казани и Набережных Челнах температура воздуха в дневные часы составит от +23 до +25°С.Общество Татарстан
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