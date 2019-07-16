В больнице Челнов рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии — видео

Семь пострадавших при аварии с автобусом в Архангельском районе Башкирии продолжают находиться в БСМП Набережных Челнов, еще один подросток проходит лечение в КДМЦ. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Заместитель главного врача по медицинской части БСМП Роман Джумабаев рассказал, что у пострадавших диагностированы травмы костей скелета, пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Он добавил, что угрозы для жизни пострадавших в данный момент нет. Они пробудут в больнице еще минимум 4 дня.

В Набережных Челнах сегодня состоялись похороны четверых пассажиров автобуса.

Напомним, что в Архангельском районе Башкирии 14 июля перевернулся автобус из Татарстана, принадлежащий ООО «ГК «Альтекс» — транспортной компании из Набережных Челнов. В результате аварии шесть человек погибли, 30 человек получили различные повреждения.

