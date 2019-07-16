В «Салават купере» построят внутриквартальные проезды за 353 млн рублей

Фото: Инна Серова

В «Салават купере» в этом году построят новые внутриквартальные проезды, общая сумма расходов на эти цели составит более 353 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции замминистра строительства и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Эти дороги строятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Жилье», уточнил Гимаев. Вклад Татарстана в инфраструктурное развитие «Салават купере» составит 153,3 млн, остальные 168,2 млн рублей поступят из федерального бюджета.

Ранее «Реальное время» писало, что микрорайон «Салават купере» срочно нуждается в строительстве дорог — выездов в направлении Казани и пригородов.