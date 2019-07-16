В гимназию №25 Нижнекамска хотят приобрести робототехнику за 1 млн рублей
Исполком Нижнекамского района разместил закупку на поставку робототехники для кабинета информатики в гимназию №25 Нижнекамска.
Максимальная цена контракта — 1 млн 3 тысячи 778 рублей 93 копейки. Источник финансирования — «бюджетные средства». Срок поставки — с момента заключения контракта в течение 30 дней. Согласно техзаданию, предстоит поставить 16 базовых конструкторских наборов, зарядные устройства, расширения конструкторского набора, поле для соревнований роботов. Документы размещены в единой информационной системе в сфере закупок.ЭкономикаТехнологииITОбществоОбразование Татарстан
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