В Госдуме предложили ограничить число приемных детей в семье

Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева выступила за ограничение числа усыновленных и удочеренных детей в семье. Она подчеркнула, что пока эта идея не оформлена в качестве законопроекта.

Депутат напомнила, что вопрос ограничения количества приемных детей уже поднимала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Она тоже считает, что разве можно десять человек усыновлять и даже больше. Это напоминает меркантильность», — передает «РИА Новости» слова Плетневой.

Депутат также остановилась на вопросе усыновления детей однополыми парами. Она назвала это противоестественным и заявила о необходимости «классической семьи» для развития ребенка.