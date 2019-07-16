Исполком Мензелинского района ищет исполнителя, который за 1,3 млн рублей подготовит проект рекультивации свалки

Исполнительный комитет Мензелинского района разместил закупку «на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду, проекта рекультивации свалки города Мензелинска для прохождения государственной экологической экспертизы».

Максимальная цена контракта — 1,380 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Мензелинского района. Необходимые работы нужно провести для прохождения процедуры государственной экологической экспертизы. На выполнение работ отводится 3 месяца. Речь идет о свалке, которая находится в Подгорно-Байлярском сельском поселении Мензелинского района, площадь 60 тыс. кв. метров.

Среди требований к участникам закупки: договорные отношения с ведущими профильными научными учреждениями, положительный опыт работы прохождения государственной экологической экспертизы по отходам, СРО проектировщиков.

Документы размещены в единой информационной системе в сфере закупок.