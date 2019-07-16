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Исполком Мензелинского района ищет исполнителя, который за 1,3 млн рублей подготовит проект рекультивации свалки

11:59, 16.07.2019
Исполком Мензелинского района ищет исполнителя, который за 1,3 млн рублей подготовит проект рекультивации свалки
Фото: pixabay.com

Исполнительный комитет Мензелинского района разместил закупку «на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду, проекта рекультивации свалки города Мензелинска для прохождения государственной экологической экспертизы».

Максимальная цена контракта — 1,380 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Мензелинского района. Необходимые работы нужно провести для прохождения процедуры государственной экологической экспертизы. На выполнение работ отводится 3 месяца. Речь идет о свалке, которая находится в Подгорно-Байлярском сельском поселении Мензелинского района, площадь 60 тыс. кв. метров.

Среди требований к участникам закупки: договорные отношения с ведущими профильными научными учреждениями, положительный опыт работы прохождения государственной экологической экспертизы по отходам, СРО проектировщиков.

Документы размещены в единой информационной системе в сфере закупок.

ЭкономикаОбществоИнфраструктура Татарстан
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