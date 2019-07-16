В России введут ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорожденных

С 1 января 2020 года в России вступит в силу ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорожденных.

Согласно документу, фотосессии детей в возрасте до 28 дней включительно, проводимые в специальных студиях, в доме, в парках или других местах, должны проходить при строгой конфиденциальности.

Заказчиками фотосессии младенцев могут выступать только их родители или законные представители. При этом фотограф также обязан следить за тем, чтобы ребенок не оставался без присмотра, пишет RT.

Среди других правил — соблюдение всех условий для безопасности младенцев, в том числе по свету, температуре воздуха и так далее.

Кроме того, фотограф не должен иметь пристрастия к алкоголю, табаку и наркотическим препаратам.

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