С заинской агрофирмы «Восток» хотят взыскать через суд 1,1 млн рублей

АО «Земельная корпорация «Лидер» в лице конкурсного управляющего Крестины Акубжановой подало иск в отношении ООО «Агрофирма Восток».

Сумма исковых требований — 1 млн 110 тысяч 447 рублей 89 копеек, по данным системы «Электронное правосудие». ООО «Агрофирма Восток» зарегистрировано в Заинске по адресу: ул. Макарова, д. 17. Агрофирма входит в состав холдинга «Агросила», согласно данным на официальном портале компании. Третьим лицом по поданному иску выступает Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Татарстану.

Также АО «Земельная корпорация «Лидер» в лице конкурсного управляющего подало иск в отношении ООО «Агрофирма Нармонка», зарегистрированного в Высокогорском районе Татарстана. Сумма исковых требований — 832 тысячи 364 рубля 53 копейки.